Президент МАУ впевнений, що ситуація з «Аеросвітом» викликана виключно економічними факторами

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив президент авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» Юрій Мірошников.

«Сьогодні авіаційна галузь переживає кризу не тільки в Україні, але і у всьому світі. Авіаперевізники досі не можуть оговтатися від наслідків економічної кризи 2008 року. В результаті цього - величезні збитки, які терплять авіаперевізники, особливо в Європі. Сьогоднішнє становище «Аеросвіту» - якраз ланка з цього ланцюжка », - зазначив пан Мірошников.

Українські авіаперевізники з одного боку затиснуті конкуренцією з глобальними гравцями і альянсами (Lufthansa, British Airways, AirFrance / KLM), які хочуть просто поглинути ще один ринок і не дати Україні розвинутися як транзитній державі, з іншого боку, відчувають ціновий тиск з боку європейських лоукост -компаній. Все це посилюється монополією супутніх послуг в ланцюжку авіаперевезення - поставок палива, аеропортового та пасажирського обслуговування, послуг навігації, поставок бортхарчування - в результаті чого зростають витрати авіакомпаній », - зазначив президент МАУ.

Генеральний директор «АероСвіту» Юрій Ємельянов також прокоментував чинники, що призвели до даної ситуації. З його слів, свою роль також зіграла неувага держави до проблем галузі. «Національні авіаперевізники тривалий час намагалися звернути увагу держави на проблеми галузі та перспективи її розвитку. Втручання держави, вирівнювання умов функціонування національних перевізників в порівнянні з авіаційними ринками Європи, Північної Америки та інших регіонів, могли б дозволити української авіагалузі легше перенести наслідки кризи і активніше інвестувати в розвиток парку літаків, і підвищення рівня сервісу.

Останній раз документ про стратегічний розвиток галузі на серйозному рівні обговорювалося в середині 90-х. Незважаючи на те, що з того часу відбулися кардинальні зміни, держава довгі роки наполегливо ігнорувала ініціативи перевізників з розробки нової стратегії », - зазначив пан Ємельянов.