Ціни на наймане житло в Києві (по районах)

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 436 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район з орендною ставкою в 699 дол. на місяць.

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 123 дол. – до 699 дол., 2-кімнатних – на 134 дол. - до 880 дол., 3-кімнатних – на 139 дол., до 1029 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 120 дол. – до 587 дол., 2-кімнатних – на 206 дол., до 970 дол., 3-кімнатних – на 223 дол. – до 1130 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 71 дол., до 437 дол., 2-кімнатних – на 69 дол., до 548 дол., 3-кімнатних – на 98 дол., до 788 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 97 дол. – до 540 дол., 2-кімнатних – на 101 дол., до 653 дол., 3-кімнатних – на 107 дол., до 804 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 106 дол. – до 495 дол., 2-кімнатних – на 137 дол., до 657 дол., 3-кімнатних – на 158 дол., до 786 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 81 дол. - до 455 дол., 2-кімнатних – на 127 дол., до 618 дол., 3-кімнатних, – на 117 дол., до 780 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 98 дол., до 444 дол., 2-кімнатних – на 116 дол., до 593 дол., 3-кімнатних – на 147 дол., до 749 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 86 дол. – до 440 дол., 2-кімнатних – на 96 дол., до 588 дол., 3-кімнатних – на 115 дол. – до 711 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 81 дол. – до 436 дол., 2-кімнатних – на 79 дол., до 542 дол., 3-кімнатних – на 82 дол., до 660 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 92 дол., до 446 дол., 2-кімнатних – на 98 дол., до 570 дол., 3-кімнатних – на 108 дол., до 724 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2011 році зросла на 11,55% (59 дол.) – до 570 дол. за квартиру на місяць.