Депутати пропонують прибрати "негативну інформацію" з ЦК

Відповідний проект закону “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вилучення поняття негативна інформація” зареєстрований у парламенті народними депутатами Миколою Томенко, Миколою Баграєвим, Оленою Кондратюк, Миколою Княжицьким, Рустамом Рауповим.

Як повідомили УНІАН в прес-службі одного з авторів законопроекту, голови комітету ВР з питань свободи слова та інформації Миколи Томенка, проект передбачає вилучення частини 3 статті 277 із Цивільного кодексу України про те, що «негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного».

М.Томенко зауважив, що наявність терміну «негативна інформація» створює численні ризики і перешкоди, зокрема, для професійної діяльності представників засобів масової інформації. Він наголосив, що за поширення будь-якої негативної інформації на журналістів можна подавати до суду, називаючи її недостовірною, і вони змушені витрачати час на доведення протилежного. В той же час, додав він, законодавство України не містить чіткого визначення негативної інформації і не окреслює фактичних ознак, які вказують на негативність такої інформації.

М.Томенко переконаний, що в Україні створено юридичний нонсенс, коли на підставі негативної інформації встановлюється презумпція недостовірності.

Він додав, що фактично, будь-яка негативна інформація розглядається судом як недостовірна, якщо поширювач інформації не доведе, що ця негативна інформація відповідає дійсності.

При цьому в пояснювальній записці до законопроекту вказується, що визнання інформації негативною чи позитивною – це результат оцінки інформації людиною, а не характеристика інформації як такої. При цьому, сама по собі інформація є нейтральною, а її «негативність» чи «позитивність» - наслідок людського сприйняття.

Автор законопроекту також зазначають, що поняття «негативної інформації» не кореспондується з жодною із статей Цивільного кодексу України та Закону України «Про інформацію» та суперечить Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.