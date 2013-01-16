ЗМІ: ВІЛ-інфікованим не вистачає медикаментів

Як повідомив голова ЛЖВ Володимир Жовтяк, без медикаментів можуть залишитися 1800 ВІЛ-інфікованих. "Прямим одержувачем бюджетних коштів по програмі протидії ВІЛ / СНІДу є Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського НАМН. Минулого року установа мала провести закупівлю антиретровірусних препаратів на 13 млн грн, але це не було зроблено", - розповів пан Жовтяк. За його словами, Інститут ім. Громашевського "саботує роботу лікарні": "Тендер не був проведений, препарат" Лопінавір-Ритонавір "не закупили, і нам довелося в терміновому порядку виділяти 2000 упаковок препарату з резервів, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду. Цього вистачить всього на два тижні". Джерело в НАМН розповіло, що проблеми, пов'язані з клінікою "Лавра", виникають не вперше, повідомляє Комерсант.

У 2010 році прем'єр-міністр Микола Азаров розпорядився прибрати з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника "суб'єкти, робота яких не пов'язана з його статутною діяльністю", - музеї і клініку.

"У минулому році інститут отримав з бюджету гроші на те, щоб побудувати новий будинок для клініки "Лавра" і переселити туди хворих з території заповідника. В результаті вони не змогли провести тендер і повернули гроші в бюджет. Тепер ось не зуміли закупити медичні препарати, - повідомив співрозмовник. - Минулого тижня директор інституту Віктор Марієвський написав заяву про звільнення, розуміючи, мабуть, що не зможе впоратися з ситуацією. Скоро там пройдуть вибори нового директора ".