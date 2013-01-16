ЗМІ: ВІЛ-інфікованим не вистачає медикаментів
Вчора представники Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), заявили про брак антиретровірусних препаратів для пацієнтів клініки "Лавра" Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Національної академії медичних наук (НАМН).
Як повідомив голова ЛЖВ Володимир Жовтяк, без медикаментів можуть залишитися 1800 ВІЛ-інфікованих. "Прямим одержувачем бюджетних коштів по програмі протидії ВІЛ / СНІДу є Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського НАМН. Минулого року установа мала провести закупівлю антиретровірусних препаратів на 13 млн грн, але це не було зроблено", - розповів пан Жовтяк. За його словами, Інститут ім. Громашевського "саботує роботу лікарні": "Тендер не був проведений, препарат" Лопінавір-Ритонавір "не закупили, і нам довелося в терміновому порядку виділяти 2000 упаковок препарату з резервів, закуплених за рахунок коштів Глобального фонду. Цього вистачить всього на два тижні". Джерело в НАМН розповіло, що проблеми, пов'язані з клінікою "Лавра", виникають не вперше, повідомляє Комерсант.
У 2010 році прем'єр-міністр Микола Азаров розпорядився прибрати з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника "суб'єкти, робота яких не пов'язана з його статутною діяльністю", - музеї і клініку.
"У минулому році інститут отримав з бюджету гроші на те, щоб побудувати новий будинок для клініки "Лавра" і переселити туди хворих з території заповідника. В результаті вони не змогли провести тендер і повернули гроші в бюджет. Тепер ось не зуміли закупити медичні препарати, - повідомив співрозмовник. - Минулого тижня директор інституту Віктор Марієвський написав заяву про звільнення, розуміючи, мабуть, що не зможе впоратися з ситуацією. Скоро там пройдуть вибори нового директора ".