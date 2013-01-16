Світовий банк не поділяє оптимізму Азарова

Як повідомляє "Ліга. Фінанси", про це сказано в новій доповіді СБ "Глобальні економічні перспективи, січень 2013 р.".

Експерти Світового банку прогнозують, що зростання економіки України в 2013 році становитиме 2,2%, в ​​2014-му - 3,2% і 3,5% - в 2015 році.

У попередній доповіді аналітики СБ прогнозували, що ВВП України в 2014 році зросте на 4%.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2013 рік уряд України заклав зростання ВВП на рівні 3,4%.