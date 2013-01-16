Світовий банк не поділяє оптимізму Азарова
10:38, 16 січня 2013Суспільство
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Світовий банк погіршив прогноз зростання української економіки в 2013 році до 2,2%.
Експерти переглянули прогноз
Як повідомляє "Ліга. Фінанси", про це сказано в новій доповіді СБ "Глобальні економічні перспективи, січень 2013 р.".
Експерти Світового банку прогнозують, що зростання економіки України в 2013 році становитиме 2,2%, в 2014-му - 3,2% і 3,5% - в 2015 році.
У попередній доповіді аналітики СБ прогнозували, що ВВП України в 2014 році зросте на 4%.
Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2013 рік уряд України заклав зростання ВВП на рівні 3,4%.
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