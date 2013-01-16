У центрі Києва застрелилася 19-річна дівчина

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, інформація про виявлення тіла надійшла по спецлінії 102 від лікарів швидкої допомоги сьогодні близько 5.00.

На місце події виїхало керівництво главку міліції та Печерського райуправління, слідчо-оперативна група.

У помешканні, яке винаймала загибла, до правоохоронців звернулися дві молоді жінки 1992 та 1994 років народження, і розповіли, що познайомилися з загиблою через Інтернет близько півроку тому. Також дівчата зазначили, що їхня подруга приблизно о 3-й годині ночі зателефонувала до них і в розмові висловлювала намір покінчити життя самогубством, після чого вимкнула телефон.

За словами цих дівчат, вони прибули до помешкання подруги, де виявили її труп.

Під час огляду тіла загиблої було виявлено рану в скроні та поруч пістолет.

Слідство розглядає версію – самогубство, про причини якого поки невідомо.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).