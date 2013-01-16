В Україні на одну вакансію претендують 11 безробітних
Навантаження на одну вакансію в Україні в грудні зросло з 7 до 11 осіб на робоче місце.
Кількість безробітних, що претендують на одне робоче місце, в Україні у грудні становила у середньому 11 осіб (108 осіб на 10 робочих місць), що на 4 особи більше, ніж у листопаді. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, опублікованому на сайті відомства.
Показник навантаження на одне робоче місце у грудні виявився найбільшим у 2012 році. Найменший попит на робоче місце був зафіксований у серпні – 5 осіб на місце.
Згідно з повідомленням, пропозиція робочих місць організаціями і установами у грудні становила 48,6 тис.
Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у грудні 2012 р. зросла порівняно з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% від загальної кількості працездатного населення.