В Україні на одну вакансію претендують 11 безробітних

Кількість безробітних, що претендують на одне робоче місце, в Україні у грудні становила у середньому 11 осіб (108 осіб на 10 робочих місць), що на 4 особи більше, ніж у листопаді. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, опублікованому на сайті відомства.

Показник навантаження на одне робоче місце у грудні виявився найбільшим у 2012 році. Найменший попит на робоче місце був зафіксований у серпні – 5 осіб на місце.

Згідно з повідомленням, пропозиція робочих місць організаціями і установами у грудні становила 48,6 тис.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у грудні 2012 р. зросла порівняно з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% від загальної кількості працездатного населення.