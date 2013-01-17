Експерт: туристичний сезон через Аеросвіт не постраждає

Таку думку УНІАН висловив голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

«На туристичний сезон 2013 року ситуація з «АероСвітом» не вплине. Банкрутство компанії відбулося у період низького попиту. По тих напрямах, які використовуються у масовому туризмі, чартерні польоти були виконані, всі туристи були відвезені і вивезені. Усі літні програми, які складатимуться надалі, верстатимуться як на парку літаків чартерних авіакомпаній, наприклад, «Роза вітрів», так і на парку МАУ, що задовольняють ті потреби туроператорів, які на сьогодні є», - сказав він.

За оцінкою І.Голубахи, «ніхто з туроператорів, які працювали з «АероСвітом», не розраховує на якісь моральні компенсації».

Водночас, він зазначив, що збитки від банкрутства «АероСвіту» для туристичних операторів можуть оцінюватися «у розмірах 1-2 компаній до 50-100 тис. доларів».

«Це невеликі гроші. Поки ми бачимо, що ніхто з туроператорів не скаржиться і не плаче. Ніяких економічних потрясінь у туристичній галузі у зв'язку з банкрутством «АероСвіту» не спостерігається», - сказав він.

Крім того, І.Голубаха зазначив, що авіакомпанії, які беруть участь у вивезенні пасажирів «АероСвіту», таким чином «залучають до себе майбутніх постійних клієнтів».

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.