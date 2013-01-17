Мати Мазурка скаржиться, що міліція не повернула їй золото

«Там було 13 виробів - обручка чоловіка, ланцюжки, іконка й інші цінності. А мені повернули тільки 4 вироби. І телефон мобільний не віддають, у мене там номери друзів записані. Я пішла в міліцію і написала на них заяву», - розповіла "Сегодня" матір стрілка Галина Михайлівна.

У міліції запевняють, що віддадуть після закінчення слідства.

Мати Мазурка досі впевнена, що її Ярослав не стріляв в «Каравані», а його вбили.

«Я на Новий рік їздила в Київ, в гості до онучки Тані приходили подружки. Я намагалася не плакати. У церкву сходили, на могилу». Таня продовжує вчитися в медучилищі, а вдова Мазурка Людмила працює бухгалтером в одному з видавництв.

Нагадаємо, 26 вересня в київському ТРЦ «Караван» на Оболоні сталася трагедія. Приватні охоронці гіпермаркету помітили чоловіка, який намагався вкрасти флеш-карту пам'яті. Для з'ясування обставин вони запросили його в підсобне приміщення. У ході бесіди чоловік дістав пістолет і розстріляв чотирьох людей. Троє померли на місці. Один вижив.