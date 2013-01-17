Сьогодні Євросуд оприлюднить 211 рішень у справах проти України

206 з них стосуються невиконання вердиктів національних судів, і держава напевно їх програє - це визнає навіть представник України в ЄСПЛ. Однак уряд воліє платити високі компенсації меншості українців, які дійшли до ЄСПЛ, економлячи бюджетні кошти для оплати більшості позовів, програних на національному рівні, повідомляє Комерсант.

17 січня на сайті Європейського суду з прав людини буде оприлюднена велика група рішень за позовами, поданими громадянами проти держави Україна, повідомила прес-служба ЄСПЛ. Найбільш очікуваного рішення ЄСПЛ - вердикту за першим позовом Юлії Тимошенко - у цьому переліку немає.

Судом розглянуто чотири індивідуальні скарги на українську судову систему з боку громадян України і Польщі (поляк, зокрема, стверджує, що Україна затягує повернення йому викраденої дитини) і одна колективна скарга 18 колишніх в'язнів Ізяславської колонії, яких у січні 2007 року нібито жорстоко побили та піддали знущанням співробітники тюремної адміністрації за спробу провести колективне голодування на знак протесту проти поганих умов утримання.

У цих резонансних справах, якщо ЄСПЛ визнає порушення з боку держави, Україна повинна буде виплатити позивачам істотну компенсацію, яка на практиці часто перевищує 10 тис. євро. Однак не менш важлива для Києва група з решти 206 "рядових" справ, що стосуються "тривалого невиконання рішень національних судів". У 118 випадках держава не забезпечила виконання рішень, в яких громадянин виграв суд у держструктури або у підприємства у державній власності, підрахували в прес-службі ЄСПЛ.

У тому, що всі 206 позовів будуть програні Україною, сумніватися не доводиться - ЄСПЛ об'єднав їх в групу так званих "клонових", тобто типових справ, на які поширюється єдине рішення. Невисокі шанси держави визнає і урядовий уповноважений України з питань ЄСПЛ Назар Кульчицький. Він нагадав, що ще в 2009 році суд ухвалив у справі "Юрій Іванов проти України" пілотне рішення - тобто таке, яке згодом має "клонуватися" на аналогічних справах. "Нам надавалася відстрочка для виправлення системних проблем, але Україна не змогла виконати вчасно рекомендацію суду", - визнав чиновник.

Згідно практики ЄСПЛ по клонам справи "Іванов проти України", суд зобов'яже Україну виплатити позивачеві з держбюджету вихідний борг (як правило, з урахуванням інфляційного індексу), а також відшкодувати моральну шкоду в розмірі 3 тис. євро для тих, хто чекав виконання суду в Україні впродовж більше трьох років, або 1,5 тис. євро тим, хто чекав менше. Примітно, що в більшості випадків цей штраф в рази перевищує вихідну заборгованість державних структур українським позивачам. Зокрема, згаданий вище Юрій Іванов скаржився на невиплату йому 1,5 тис. грн при звільненні з військової служби, а в результаті отримав від держави в 30 разів більше - 174 євро на погашення початкового боргу та інфляції, 2,5 тис. євро моральної компенсації і 1740 євро для компенсації судових витрат.