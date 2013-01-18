Газпром скоротив постачання газу до країн колишнього СРСР

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» за 9 місяців 2012 року скоротив поставки газу в натуральному вираженні до країн колишнього СРСР проти аналогічного періоду 2011 року на 23,4% - до 47,9 млрд куб. м з 62,5 млрд куб. м, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, чиста виручка від продажу за міжнародними стандартами фінзвітності компанії за 9 місяців 2012 року скоротилася проти аналогічного періоду минулого року на 16% - до 12,7 млрд дол. з 15,1 млрд дол.

Також у повідомленні зазначається, що середня ціна на газ, що відпускається, в ці країни за звітний період становила 314,33 дол за тис. куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Раніше заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв заявляв, що «Газпром» розраховує, що Україна придбає в 2012 році 40 млрд куб. м газу.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", що розповсюджується на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити за не менш як 41,6 млрд куб. м газу. Діючий довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

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У 2013 році «Нафтогаз» чекає збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.