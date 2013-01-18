У Тбілісі не знають про намір ховати Діда Хасана в Грузії
11:54, 18 січня 2013Суспільство
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В адміністрації уряду Грузії і адміністрації Кукійского кладовища в Тбілісі, де, за даними російських ЗМІ, родичі мають намір поховати загиблого кримінального авторитета Аслана Усояна (Діда Хасана), немає інформації про можливі похорони.
Усояна вбили позавчора
"Якщо були б заплановані його похорони, я був би в курсі. Ніякої подібної інформації з цього приводу до нас не надходило", - повідомив РІА "Новости" співробітник адміністрації Кукійского кладовища.
В адміністрації уряду також заявляють, що не отримували жодних запитів від родичів померлого з приводу його похорону на території Грузії.
Найвпливовіший в Росії злодій у законі Усоян був поранений 16 січня в результаті стрілянини на вулиці Поварській в Москві, пізніше він помер у лікарні. В ході замаху дві кулі потрапили і в співробітницю ресторану, де сталася НП.
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