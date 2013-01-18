Міндоходів: 16-річні громадяни можуть мати бізнес

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві доходів і зборів України.

Реєстрація можлива за наявності письмової згоди батьків (усиновителів), опікунів або органу опіки.

При цьому в міністерстві звертають увагу на те, що з моменту реєстрації суб'єкт підприємництва набуває повної цивільної дієздатності, передбаченої Цивільним кодексом, і підлягає підприємницькому обліку згідно з нормами Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» був ухвалений у листопаді 2011 року. Він передбачає цілий ряд реєстраційних послаблень, зокрема в частині надання в електронному вигляді відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб, – підприємців, до органів державної влади. Крім того, у жовтні 2012 року Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва підтримала проект наказу Міністерства фінансів, направленого на скорочення переліку документів при реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Проект наказу передбачав норму, згідно з якою в процесі реєстрації підприємцям більше не потрібна була б довідка з податкового органу про постановку на облік, а всі необхідні дані реєстратор одержував би безпосередньо від Державної податкової служби і відзначав їх у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців.