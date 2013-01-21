Майже 40% українських водопровідних мереж - в аварійному стані

Про це повідомили у прес-службі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

За даними регулятора, загальна протяжність мереж централізованого питного водопостачання по Україні становить 179 809,3 км, з них зношених і аварійних мереж - 67817,7 км.

У Нацкомпослуг повідомили, що питома вага зношених і аварійних мереж водовідведення по Україні становить 36,2%.

Протяжність мереж водовідведення в Україні становить 51210,5 км., з них зношених і аварійних мереж - 18553,2 км.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 року. Завдання комісії - регулювання та ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і 272 підприємства теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).