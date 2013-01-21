Посадовця взяли на гарячому під час отримання $ 3 тисяч хабара
22:19, 21 січня 2013Суспільство
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Співробітники Державної служби з боротьби з економічною злочинністю затримали під час отримання хабара заступника начальника однієї із служб публічного акціонерного товариства «Одесагаз».
Правоохоронці затримали посадовця «Одесагазу»
Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.
Як уточнили в облУВС, «затриманий вимагав і одержав 3 тис. дол. від жителя Малиновського району Одеси за сприяння в узгодженні проектної документації на підключення приватного будинку до газопостачання».
Зловмисник був затриманий під час отримання грошей у власному автомобілі.
Стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (отримання хабара), за що передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
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