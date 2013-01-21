Посадовця взяли на гарячому під час отримання $ 3 тисяч хабара

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в облУВС, «затриманий вимагав і одержав 3 тис. дол. від жителя Малиновського району Одеси за сприяння в узгодженні проектної документації на підключення приватного будинку до газопостачання».

Зловмисник був затриманий під час отримання грошей у власному автомобілі.

Стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (отримання хабара), за що передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років і з конфіскацією майна.