У Білій Церкві затримали телефонного шахрая

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, міліція неодноразово попереджала через засоби масової інформації громадян про подібний вид шахрайства, і ці попередження зіграли важливу роль у затриманні зловмисника.

Зокрема, у Білій Церкві невідома особа телефонувала літнім людям та розповідала, що з кимось із близьких родичів сталося лихо, але ще не пізно уладнати проблему за допомогою грошей. Днями в квартирі пенсіонерки пролунав телефонний дзвінок, і голос, схожий на голос її сина, благав про допомогу: він ніби збив автомобілем людину, та, щоб все вирішити, потрібно шість тисяч гривень. Передати гроші необхідно людині, яка зараз підійде. Пенсіонерка передала шахраю гроші, та коли прийшла додому - зателефонувала сину. Тут на неї чекала несподіванка – син гроші не просив і у нього все гаразд. Жінка одразу зателефонувала 102.

Працівники карного розшуку, маючи інформацію про прикмети зловмисника та марку автомобіля, на якому він міг пересуватися, спрацювали миттєво. Тепер чоловік дає свідчення слідчому в ізоляторі тимчасового тримання.

П’ять випадків злочинів за участі затриманого вже доведено правоохоронцями, прибуток зловмисника за цими фактами склав 48 тисяч гривень. Наразі встановлюється причетність затриманого до скоєння подібних злочинів на території області. Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).