Два чиновники взяли з фермера 10 тисяч хабара за підпис
В Дніпропетровській області за одержання понад 10 тис грн хабара затримано двох посадовців райдержадміністрації.
21 січня співробітниками відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Дніпропетровського міського управління міліції під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали двох посадовців державної адміністрації одного з районів Дніпропетровської області, які одержали 10,6 тис. грн. хабара. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
Зловмисники використовуючи своє службове становище вимагали та отримали хабар від голови одного з фермерських господарств за підписання актів прийому-передачі земельних ділянок в довгострокову оренду.
Наразі, за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.