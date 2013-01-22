Два чиновники взяли з фермера 10 тисяч хабара за підпис

21 січня співробітниками відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Дніпропетровського міського управління міліції під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали двох посадовців державної адміністрації одного з районів Дніпропетровської області, які одержали 10,6 тис. грн. хабара. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисники використовуючи своє службове становище вимагали та отримали хабар від голови одного з фермерських господарств за підписання актів прийому-передачі земельних ділянок в довгострокову оренду.

Наразі, за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.