S&P: Переговори України з МВФ можуть затягнутися на декілька місяців

Про це йдеться в аналітичній статті S&P, переданій агентству УНІАН.

«Термін дії попередньої програми минув 27 грудня 2012 р., причому її реалізацію було припинено в березні 2011 р. через недотримання Україною умов програми. На наш погляд, ключові структурні показники, які призвели до припинення програми 2010 р., ймовірно, залишаться найважливішими проблемами, які розглядатимуться на майбутніх переговорах МВФ з урядом країни. В результаті дискусії з МВФ можуть затягнутися на декілька місяців, а укладені угоди буде непросто реалізувати», - йдеться в статті.

У ній же зазначається, що ключовими аспектами переговорів стануть підвищення внутрішніх тарифів на газ, консолідація бюджету і гнучкіший режим валютного курсу.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ відвідає Україну в період з 29 січня до 12 лютого. Основною темою переговорів стане нова програма співпраці з Фондом.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсягу 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

Нагадаємо також, що в середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України в другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., але був відкладений.