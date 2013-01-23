У Раді хочуть встановити обмеження на «кумівство» в міліції та судах

Відповідний проект закону "Про засади запобігання і протидії корупції" зареєстрований у ВР народним депутатом з фракції “Батьківщина” Тетяною Слюз.

Законопроектом передбачається, що на посади в регіональних (територіальних) органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та суддів в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці не можуть претендувати особи, якщо хоча б в одному з цих регіональних органів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці вже працює близька їм особа.

При цьому пропонується встановити, що особи, які працюють в Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ, та їх самостійних структурних підрозділах на посадах керівника, заступника керівника, суддею Конституційного та Верховного суду України, членом Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, не можуть мати працюючих на посадах в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та суддів в межах всієї території України близьких їм осіб.