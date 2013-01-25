Науковці всупереч забороні створять новий пташиний грип

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, наукове співтовариство добровільно наклало мораторій на такі дослідження у січні 2011 року, побоюючись, що небезпечний штам вірусу може випадково опинитися за межами лабораторії або потрапити до рук терористів.

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Вчені, які збираються відновити дослідження, вважають, що їх робота дуже важлива для запобігання майбутнім пандеміям, але їхнє рішення було піддано критиці з боку інших діячів науки. Так, австралійський вчений Роберт Мей назвав порушення мораторію безглуздим і небезпечним.