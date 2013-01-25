Сапери шукали вибухівку напроти в'язниці

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, «23 січня, близько 11.00, до Богунського райвідділу міліції м. Житомира надійшло анонімне повідомлення про те, що за адресою: вул. Ватутіна, 79 закладено вибуховий пристрій. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи УМВС, експерти вибухотехнічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, бригади МНС і швидкої медичної допомоги, представники ПАТ «Житомиргаз». За вказаною адресою з офісних приміщень було евакуйовано близько 50 чоловік. В ході ретельних розшукових заходів вибухових предметів виявлено не було".

За словами А.Ващенко, наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, від якої надійшло повідомлення.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ТУ МНС у Житомирській області Ірина Романюк, за адресою вул. Ватутіна, 79 знаходиться приватне підприємство. Навпроти розташована Житомирська установа виконання покарань № 8.