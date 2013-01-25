Медики спростували припис Тимошенко ходити на високих підборах

«На декількох інформаційних Internet-ресурсах з'явилася інформація про те, що Ю. В. Тимошенко носить взуття на високих підборах за приписом лікарів. Відповідально заявляємо: лікувати хвору спину за допомогою каблуків - це знахарство, а не медицина. І жоден з лікарів ЦКБ № 5, ні один з докторів медичних наук, які оглядали Ю. В. Тимошенко, таких приписів їй не давав. Більш того - нічого подібного не міститься у висновках і рекомендаціях лікарів клініки «Шаріте», - йдеться у зверненні харківський лікарів.

Також вони зазначили, що носити підбори пацієнтам, у яких проблеми зі спиною, не накаже жоден розсудливий лікар. «Такі приписи можуть робити тільки безвідповідальні політики. Так як подібне взуття в кілька разів збільшує навантаження на хребет саме в той час, коли його треба максимально розвантажити. Медицині відомі випадки, коли пацієнтам-спинальникам прописувалася взуття на високій підошві. Але! Це повинен бути суцільний каблук, висотою не більше чотирьох сантиметрів, а саме взуття - повинна бути з високим і досить складним фіксатором », - зазначили лікарі.

«Тому ми відповідально заявляємо - пацієнтки з проблемами хребта повинні вибирати щось одне: або здорову спину, або взуття на високому підборі. І жоден хворий, який дійсно піклується про своє здоров'я, не буде вдаватися до настільки нетрадиційного методу лікування. Тут швидше треба говорити про те, що у деяких пацієнтів нетрадиційні методи лікування стають знаряддям політичної боротьби. Стукаючи підборами в двері - можна вимагати побачення. Перебуваючи цілодобово в душовій кімнаті, а не в палаті, в сидячому, а не в лежачому положенні, можна висувати політичні вимоги мало не про зміну «режиму». Але такі пацієнти повинні розуміти, що порушення рекомендацій лікарів - ніяк не прискорять їх одужання. А, може, в цьому й полягає головна мета таких пацієнтів - не якомога швидше одужати, а максимально затягнути своє перебування в лікарні? », - зауважують медики.

В кінці звернення лікарі заявили, що якщо Ю. В. Тимошенко дійсно хоче якомога швидше одужати, вона повинна прислухатися до призначень лікарів, виконувати їх, приймати визначені ліки і процедури, відмовитися від каблуків і дотримуватися режиму.

Під заявою підписалися Н. А. Корж, директор Інституту ортопедії і травматології, Н. І. Хвисюк, голова Харківського медичного товариства, В. Н. Лісовий, доктор наук, ректор Харківського Національного медичного Університету, А. Є. Бобейко, заслужений лікар України , В. А. Яворська, професор медичних наук, завідуюча кафедрою неврології ХМАПО, Б. В. Михайлов, доктор наук, завідувач кафедрою психіатрії ХМАПО, В. А. Радченко, заступник директора Інституту патології хребта та суглобів АМНУ, О. Є. Вирва , головний лікар Інституту патології хребта та суглобів АМНУ і Д. В. Черепов, головний лікар 17-ї лікарні м. Харкова.