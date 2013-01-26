Держстат: середня зарплата в Україні збільшилася

Про це сказано в офіційному повідомленні Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, в регіональному розрізі найбільша зарплата в грудні зафіксована в Києві – 5 368 грн., Донецькій області – 3 811 грн, в Севастополі – 3 655 грн, в Київській області – 3 528 грн, Дніпропетровській області – 3 385 грн. Найменша зарплата зафіксована в Тернопільській області – 2 466 грн.

У повідомленні також сказано, що середня зарплата в промисловості в грудні 2012 року становила 3 818 грн, що на 7% більше, ніж у листопаді 2012 року.

При цьому найвищі зарплати в грудні по галузях народного господарства зафіксовано, як і в листопаді, в авіаційному транспорті – в середньому 9 864 грн., найнижчу – в рибному господарстві – 1 769 грн.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в листопаді 2012 року становила 3 098 грн. При цьому заборгованість із заробітних плат скоротилася в грудні на 5,9% і на 1 січня становила 893,702 млн. грн.

Мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня 2013 року, становить 1 147 грн.

За даними Держстату, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2012 р. збільшилася порівняно з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% проти загальної кількості працездатного населення.