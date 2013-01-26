Затримали підозрюваного в потрійному вбивстві

Про це повідомив УНІАН співрозмовник в Одеському обласному Управлінні міліції.

За словами співбесідника агентства, одеським правоохоронцям, які відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України, надійшла інформація про причетність до вбивства двох жінок і чоловіка, скоєного в приватному будинку на Виноградній вулиці, 51-річного громадянина, який після скоєння злочину відбув із Одеси до Житомира.

Житомирські оперативники встановили місце перебування підозрюваного, який раніше перебував у цивільному шлюбі з убитою одеситкою, і успішно провели його затримання.

На допиті затриманий зізнався у скоєному, повідомивши, що вбив 54-річну співмешканку, а також її сина і його подругу на грунті сварки, зробивши кілька пострілів з обріза мисливської зброї, а потім завдав ножові поранення.

Зараз розглядається питання про конвоювання затриманого до Одеси для участі у слідчих діях, йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 23 січня, в приватному будинку в Малинівському районі Одеси було скоєне жорстоке вбивство трьох громадян. На місці події, в будинку по Виноградній вулиці, були виявлені без ознак життя тіла трьох громадян - жінки 1959 р.н., а також дівчини 1995 р.н. і хлопця 1994 р.н. із ножовими пораненнями.