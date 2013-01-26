Експерт: переговори з МВФ затягнуться - і це непогано

Про це в коментарі УНІАН заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Затягування переговорів відбудеться з об'єктивних причин, а не з вини України чи МВФ. Треба зібрати технічну інформацію за тривалий період часу і на тривалий період часу зробити прогноз. Однак це не привід для побоювань. Для України це непогано», - вважає експерт.

Він пояснив, що час обробки інформації та прийняття рішень за новою програмою співпраці між Україною і МВФ можна використовувати з користю. «Цей час можна активно використовувати для виходу на зовнішні ринки запозичень. Завдання МВФ для України різні, і одне з них - можливість запозичувати капітали. Причому запозичувати не тільки у них (у МВФ - УНІАН), а й на зовнішніх ринках. А завдяки старту переговорів із МВФ, нам буде легше і дешевше це зробити», - сказав О.Устенко, зазначивши, що факт затягування переговорів очевидний, але куди важливіший факт власне старту переговорів із МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує, що переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову стабілізаційною програму і нову кредитну угоду можуть затягнутися на кілька місяців, оскільки, на думку агентства, структурні показники, що призвели до призупинення програми 2010 р., вірогідно, залишаться найважливішими проблемами, які будуть розглядатися на майбутніх переговорах МВФ із урядом України.

Візит місії МВФ до України запланований на 29 січня - 12 лютого. Результатом переговорів, як передбачається, має стати угода про нову програму співпраці між Україною і МВФ із загальним обсягом кредитування 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).