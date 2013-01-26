Неподалік Торонто зіткнулися близько 80 машин

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на місцеві ЗМІ та поліцію, в результаті серйозно постраждали не менше п'яти осіб, десятки автомобілістів отримали різні травми і забої.

Як зазначили в поліції, одна з причин такого масового затору - важкі погодні умови, зокрема, сильний снігопад.