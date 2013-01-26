Неподалік Торонто зіткнулися близько 80 машин
08:17, 26 січня 2013Суспільство
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У Канаді на одній з трас неподалік Торонто цієї ночі зіткнулися від 60 до 80 автомобілів.
Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на місцеві ЗМІ та поліцію, в результаті серйозно постраждали не менше п'яти осіб, десятки автомобілістів отримали різні травми і забої.
Як зазначили в поліції, одна з причин такого масового затору - важкі погодні умови, зокрема, сильний снігопад.
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