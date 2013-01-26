У Запоріжжі причіп відірвався від КамАЗу і влетів у маршрутку з людьми

В результаті одна людина загинула, четверо госпіталізовані у тяжкому стані, повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України у Запорізькій області.

Аварія сталася сьогодні близько 9.45. “За попередніми даними, не витримав фаркоп КамАЗу (кріплення причепа), відірвався і на швидкості влетів у маршрутку з пасажирами”, - повідомили у міліції.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.