Павличенка-молодшого перед судом посадили в карцер

Про це повідомляється на сторінці кампанії на захист Павличенків у Facebook.

За інформацією авторів повідомлення, приводом до таких дій стало нібито порушення правил режиму утримання з боку Сергія. Водночас автори заяви припускають, що справжня причина переведення С.Павличенка до карцера полягає у тому, що 31 січня має відбутися чергове судове засідання у справі Павличенків, де С.Павличенко має давати свідчення. "Перебуваючи у карцері, він не матиме змоги підготуватися до судового засідання ні морально, ні юридично", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня 2011 року був убитий суддя Шевченківського райсуду Києва С.Зубков. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано батька й сила Павличенків, але вони не визнали своєї вини.

2 жовтня 2012 року Голосіївський райсуд Києва ухвалив вирок, згідно з яким Д.Павличенка було засуджено до довічного ув’язнення, а його сина Сергія - до 13 років позбавлення волі.

Акції на захист сім'ї Павличенків пройшли в різних містах України, а також за її межами. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня 2013 року Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги Павличенків на вирок.

У своїй скарзі на вирок батько й син Павличенки, зокрема, просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого прокуратури столиці, який, за їх твердженням, фальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

23 січня відбулося засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги Павличенків. У своїх довільних поясненнях на підтримку апеляційної скарги Д.Павличенко вкотре наголосив, що ні він, ні його син до вбивства не причетні.

Апеляційний суд Києва 31 січня продовжить розгляд скарги на вирок Голосіївського райсуду Києва Дмитру та Сергію Павличенкам.