«Нафтогаз» заявляє, що нічого не винен «Газпрому»

Про це УНІАН повідомило джерело у компанії.

«Ми всі рахунки за імпортований природний газ, виставлені «Газпромом», у повному обсязі своєчасно сплатили», - сказав співрозмовник агентства.

Він підкреслив, що НАК «Нафтогаз України» неодноразово інформувала «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

«Про скорочення обсягів газу ми заздалегідь інформували «Газпром». Це можна перепровірити за інформацією на сайті «Нафтогазу». У травні ми зробили кілька заяв із цього приводу», - сказав співрозмовник.

Він також наголосив, що позиція «Нафтагазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

«Зі своєї сторони ми вважаємо, що виконали всі зобов'язання», - сказало джерело.