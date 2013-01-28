На Донеччині шквальний вітер повалив високовольтні опори

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю і ЗМІ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», унаслідок шквального вітру швидкістю понад 20 м/с 26 січня у місті Часів Яр Донецької області впали дві високовольтні опори, а 27 січня - ще одна. Це стало причиною порушення електропостачання споживачів міста. Були знеструмлені 3 підстанції і 15 трансформаторних підстанцій, близько 3,5 тисячі споживачів, зокрема Часовоярський вогнетривкий завод.

О 7.30 26 січня оперативно-відновлювальні бригади і 15 одиниць техніки «Донецькобленерго»(ДТЕК) почали усунення ліквідувати обриви ліній електропередачі.

На даний час енергетики «Донецькобленерго» (ДТЕК) вже відновили дві опори, через резервну лінію подали струм на всі котельні міста і міську насосну станцію.

Директор «Донецькобленерго» Олександр Кожухар запевнив, що керівництвом компанії організована цілодобова робота з відновлення і заміни опор, що впали, і «до 30 січня аварійна ситуація буде повністю ліквідована».

«На сьогодні електропостачання частково відновлене - без електроенергії залишаються близько 600 побутових споживачів», - зазначив директор.