27 населених пунктів на Львівщині все ще залишаються без світла

Через негоду залишаються знеструмленими 27 населених пунктів у Львівській області.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Впродовж неділі, 27 січня, бригадами обленерго було повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Херсонській області та 22 населених пункти у Львівській області, знеструмлених внаслідок несприятливих погодних умов.

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