Польський експерт не вірить у можливість повторення «газової війни»

Російський газовий монополіст "Газпром" не припинить поставки газу в Україну, щоб змусити її сплатити рахунок на 7 млрд дол. за невідібране країною минулого року "блакитне паливо", а суперечка з цього питання може затягнутися на декілька років й вирішитися лише в суді.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик з енергетичних питань Анджей Щесняк.

"Я впевнений, що повторення "газової війни" 2006 і 2009 років абсолютно неможливе", - сказав він.

Аналітик зазначив, що в України та Росії сьогодні набагато кращі відносини, ніж у ті роки, і на даному етапі в країн є лише комерційний, а не глибший конфлікт.

А.Щесняк сказав, що російська компанія має більше шансів виграти судовий розгляд завдяки добре сконструйованому договору про поставки газу в Україну, підписаному в 2009 році.

"Там є принцип "бери або плати", тому для мене очевидним є виграш у суді росіян", - сказав він.

Експерт зазначив, що Україна теоретично могла б сплатити рахунок, виставлений "Газпромом", а сам газ відібрати пізніше, проте, на практиці українська влада не має в своєму розпорядженні достатньої кількості коштів на таку операцію.

А.Щесняк також сказав, що росіяни традиційно вибирають дату оголошення "гучних новин" під інші події, що дозволяє привернути до них додаткову увагу.

Проте, за його словами, головною причиною виставлення рахунку саме зараз є не підписання Україною минулого тижня договору про видобуток сланцевого газу з Royal Dutch Shell, а формальні тимчасові рамки для виставлення таких рахунків.

Польський аналітик також зауважив, що Україна лише через 5-6 років зможе оцінити, скільки зможе видобувати сланцевого газу, нагадавши, що цей проект несе також низку екологічних ризиків.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

«Нафтогаз» заявляв, що неодноразово інформував «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році, й зазначав, що це можна перевірити на сайті «Нафтогазу». Компанія повідомляє, що в травні 2012 року було зроблено декілька заяв із цього приводу.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менше 41,6 млрд куб. м газу.

Російський газовий монополіст «Газпром» не коментує повідомлення про вимогу, щоб Україна сплатила 7 млрд дол. за недобір газу в 2012 році.

На думку партнера й аналітика російської консалтингової компанії RusEnergy Михайла Крутихіна, російський монополіст «Газпром» може припинити поставки газу в Україну в разі несплати 7 млрд дол. за недобір газу й невиконання контрактного зобов'язання «бери або плати».