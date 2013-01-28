Азаров завтра вшанує пам’ять Героїв Крут

Про це повідомляє Урядовий портал.

Час проведення заходу: 10:00.

Місце проведення: Київ, Аскольдова могила.

Довідка УНІАН. Трагічна загибель воїнів-студентів під Крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Уже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 28 вояків-студентів було перевезено до Києва, де відбулася громадська жалоба і поховання. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей учинок київської молоді героїчним.

На початку 2012 року на місці дерев’яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено пам’ятник крутянцям: виготовлений із каменя «козацький хрест», у центрі якого висічений тризуб, під яким промовиста і символічна цитата із святого Євангелія - «Найбільша любов - життя покласти за друзів».