Опозиція вимагає від Мін'юсту позбутися «рудимента репресивної машини»

Об’єднана опозиція вимагає від Міністерства юстиції України розробити та затвердити окремий нормативно-правовий акт, що регламентуватиме порядок виконання покарань щодо ув’язнених осіб, які потребують лікування поза межами виправної установи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об’єднаної опозиції «Батьківщина», відповідне депутатське звернення направив міністру юстиції секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя, депутат від фракції «Батьківщина» Павло Петренко.

Депутат наголосив, що сьогодні лише третина нормативно-правових актів, які визначають порядок, умови й особливості відбування покарань в установах пенітенціарної системи приведені у відповідність до міжнародних стандартів. «Решта документів по суті так і залишилися фактично рудиментом радянської репресивної машини».

Він підкреслив, що чинна влада штучно залишає цю ситуацію без змін з однієї причини – «через Юлію Тимошенко». «Адже нині під прикриттям так званого «контролю» за засудженою, без жодного його нормативного регламентування, на неї насправді чиниться тиск. Інакше назвати цілодобове відеоспостереження, що здійснюється навіть у процедурній кімнаті під час лікувальних процедур, та постійну присутність у кімнаті Юлії Тимошенко наглядачів не можна», - зазначив депутат.

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«Таким чином окремі прогалини правового регулювання на практиці призводять до сваволі з боку органів державної влади», - підкреслив П.Петренко.

За його словами, такий стан речей суперечить Конституції, що закріплює право кожного на повагу його гідності.

Також, наголосив П.Петренко, відсутність окремого нормативно-правового акту, що визначав би порядок виконання покарань щодо ув’язнених осіб, які перебувають на лікуванні поза межами виправних установ, фактично порушує права засуджених. Так, у статті 1 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено, що кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою, зокрема, запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими.

Депутат вимагає від Міністерства юстиції України пояснити, чому досі не було розроблено окремого нормативно-правового акта, що регламентував би дане питання, та розробити й затвердити відповідний документ у найкоротший термін.

Він наголосив, що цей документ має беззастережно відповідати вимогам міжнародних актів, зокрема - загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Європейським пенітенціарним правилам, мінімальним стандартним правилам ООН поводження із засудженими, що унеможливлюють застосування відеокамер спостереження у процедурних кімнатах, здійснення цілодобового чергування в лікарняній палаті працівниками пенітенціарної служби.