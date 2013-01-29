Опозиція вимагає від Мін'юсту позбутися «рудимента репресивної машини»
Опозиція вимагає затвердити порядок виконання покарань щодо ув’язнених під час лікування поза межами виправної установи.
Об’єднана опозиція вимагає від Міністерства юстиції України розробити та затвердити окремий нормативно-правовий акт, що регламентуватиме порядок виконання покарань щодо ув’язнених осіб, які потребують лікування поза межами виправної установи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі об’єднаної опозиції «Батьківщина», відповідне депутатське звернення направив міністру юстиції секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя, депутат від фракції «Батьківщина» Павло Петренко.
Депутат наголосив, що сьогодні лише третина нормативно-правових актів, які визначають порядок, умови й особливості відбування покарань в установах пенітенціарної системи приведені у відповідність до міжнародних стандартів. «Решта документів по суті так і залишилися фактично рудиментом радянської репресивної машини».
Він підкреслив, що чинна влада штучно залишає цю ситуацію без змін з однієї причини – «через Юлію Тимошенко». «Адже нині під прикриттям так званого «контролю» за засудженою, без жодного його нормативного регламентування, на неї насправді чиниться тиск. Інакше назвати цілодобове відеоспостереження, що здійснюється навіть у процедурній кімнаті під час лікувальних процедур, та постійну присутність у кімнаті Юлії Тимошенко наглядачів не можна», - зазначив депутат.
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«Таким чином окремі прогалини правового регулювання на практиці призводять до сваволі з боку органів державної влади», - підкреслив П.Петренко.
За його словами, такий стан речей суперечить Конституції, що закріплює право кожного на повагу його гідності.
Також, наголосив П.Петренко, відсутність окремого нормативно-правового акту, що визначав би порядок виконання покарань щодо ув’язнених осіб, які перебувають на лікуванні поза межами виправних установ, фактично порушує права засуджених. Так, у статті 1 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено, що кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою, зокрема, запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими.
Депутат вимагає від Міністерства юстиції України пояснити, чому досі не було розроблено окремого нормативно-правового акта, що регламентував би дане питання, та розробити й затвердити відповідний документ у найкоротший термін.
Він наголосив, що цей документ має беззастережно відповідати вимогам міжнародних актів, зокрема - загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Європейським пенітенціарним правилам, мінімальним стандартним правилам ООН поводження із засудженими, що унеможливлюють застосування відеокамер спостереження у процедурних кімнатах, здійснення цілодобового чергування в лікарняній палаті працівниками пенітенціарної служби.