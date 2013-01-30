Мін'юст: ув'язненим треба платити як усім

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідну вимогу містить наказ Мін’юсту, яким затверджено порядок організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України.

Наказ Мін‘юсту ухвалено з метою залучення засуджених до суспільно корисної праці, а також задля збільшення відрахувань за рахунок заробітної плати коштів на відшкодування наявних майнових зобов'язань ув‘язненої особи.

Згідно з наказом Міністерства юстиції, засуджені мають залучатися до праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров'я та спеціальність. Праця засуджених організовуватиметься з додержанням правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

Для організації та планування виробничого процесу на підприємствах установ відбування покарання мають бути створені планово-економічна та виробничо-технічна служби. Щодня здійснюватиметься облік продукції, виготовленої засудженими.