Депутат оприлюднив проект угоди з Shell

Текст проекту угоди оприлюднив депутат Харківської облради Іван Варченко на своєму персональному сайті. Нагадаємо, на сесії Харківської облради 17 січня 2013 року було схвалено Угоду «Про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, між державою Україна і компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» і ТОВ «Надра Юзівська».

Згідно з документом, угода передбачає реалізацію п'ятирічної програми з геологічного вивченню ділянки видобутку газу на Юзівській площі вартістю 410 млн дол.

Фінансування програми має здійснюватися учасниками проекту Shell і «Надра Юзівська», при цьому зарубіжний партнер має узяти на себе повне фінансування проекту за умови, що держава не втратить контроль над «Надра Юзівська».

Також в угоді вказано розміри бонусів, які компанія Shell зобов'язується перерахувати державі. Зокрема, протягом 7 днів після підписання УРП держава одержує бонус у розмірі 25 млн дол. Наступний бонус у розмірі 25 млн дол. держава може одержати, якщо під час дослідження газової ділянки відбуватиметься видобуток газу.

Подальші ж бонуси можливі після закінчення п'ятирічної програми з вивчення площі, після початку першої розробки – 50 млн дол., після досягнення пікового рівня видобутку – 100 млн дол.

За спеціальні дозволи на розробку Юзівської площі інвестори заплатять державі 4 млн дол. і 5 млн дол. - за надання даних щодо ділянки.

Даний договір укладено на 50 років.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

З українського боку угоду підписав міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 23 січня 2013 року схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олесській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються у 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олесської площі (Львівська та Івано-франківська обл.) - у 2,98 трлн куб. м газу.