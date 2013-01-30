Азаров: Україна має намір пом'якшити монетарну політику

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, повідомляє Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Кабміну.

«За всіх труднощів, 2012 рік заклав фундамент для подальшого розвитку нашої економіки», - сказав М.Азаров, звернувши увагу на необхідність продовження реформ і створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.

М.Азаров також нагадав про зниження з 1 січня 2013 року ставки податку на прибуток і про набуття чинності цілої низки законів, спрямованих на розвиток пріоритетних галузей. «Незважаючи на високі ціни на енергоносії, рецесію світової економіки, у 2012 році в Україні стабільними залишалися основні тарифи. Переважна більшість товарних позицій були або стабільними за цінами, або трохи знизилися у ціні, через що ми зафіксували дефляцію», - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Нацбанк пояснює дефляцію 2012 року високою пропозицією продовольчих товарів.

За підсумками 2011 року інфляція становила 4,6%.

Уряд України планує до 10 лютого затвердити Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Її реалізація має забезпечити зростання економіки у 2013 році на рівні не менш як 3%. Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, які виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної і суднобудівельної; структурна реформа у стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.