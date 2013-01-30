У вишах вигадали, як заощадити на стипендіях

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, зокрема, до нього як до народного депутата України звертаються студенти з різних вишів України, які нарікають на раптове збільшення середнього балу успішності, через що велика кількість студентів виявилася позбавленою стипендій.

М.Томенко припускає, що, «очевидно, у даному випадку мова йде про неофіційне розпорядження Міносвіти щодо економії коштів при виплаті стипендій, яке і почали реалізовувати керівники вишів».

«Це прямо суперечить положенням Постанови Кабінету міністрів України «Про питання стипендіального забезпечення», згідно з якими мінімальна стипендія повинна нараховуватися студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною, або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання.

У зв’язку з викладеним та зважаючи на гостроту та актуальність даної проблеми, М.Томенко просить урядовця втрутитися у ситуацію, щоб не допустити порушення конституційних прав і свобод громадян України.