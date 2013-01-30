На Черкащині спиртзавод «зекономив» на податках три мільйони гривень

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПС у Черкаській області, під час перевірки виявилось, що у 2011 році шляхом неправомірного відображення в податкових деклараціях операції з придбання сировини, яка використовується в технологічному процесі виробництва, керівники спиртзаводу занизили належну до сплати до бюджету суму податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств. Загальна сума збитків, нанесена державі внаслідок проведення таких операцій склала понад 3,4 млн грн.

Матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). Проводиться досудове розслідування.