ДТП на трасі Київ-Харків: постраждали дев'ять осіб

Сьогодні об 11.30 на 263-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу села Чапаєвка (Великобагачанський район, Полтавська обл.) сталося ДТП, унаслідок якої постраждали дев’ять чоловік.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю УМВС у Полтавській області, 43-річний водій вантажного автомобіля «Мерседес» з причепом, рухаючись у напрямі Києва, не впорався з управлінням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом, який їхав за маршрутом «Пирятин-Полтава» під управлінням 53-річного водія.

У результаті ДТП дев'ять пасажирів автобуса дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Одного з постраждалих доставлено на обстеження до Миргородської центральної міської лікарні, чотирьох - до Великобагачанської ЦРЛ і ще чотирьох - до Хорольської. Міліція з'ясовує обставини і причини ДТП.