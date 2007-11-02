В УНІАН відбудеться прес-конференція ”Контрабанда в Україні: явище чи закономірність?”
10:36, 02 листопада 2007Суспільство
385
Сьогодні о 13.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція під назвою: "Контрабанда в Україні: явище чи закономірність?".
Учасники прес-конференції: народний депутат України від БЮТ Ігор РИБАКОВ та керівник робочої групи міжфракційного об’єднання народних депутатів України "Контрабанді - стоп!" Ганна ПРИСНЯКОВА.
Контактний телефон: 8 067 9690478.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter