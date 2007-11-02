В УНІАН відбудеться прес-конференція ”Контрабанда в Україні: явище чи закономірність?”

10:36, 02 листопада 2007
Суспільство
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Сьогодні о 13.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція під назвою: "Контрабанда в Україні: явище чи закономірність?".

Учасники прес-конференції: народний депутат України від БЮТ Ігор РИБАКОВ та керівник робочої групи міжфракційного об’єднання народних депутатів України "Контрабанді - стоп!" Ганна ПРИСНЯКОВА.

Контактний телефон: 8 067 9690478.

 

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