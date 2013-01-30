На Новокраматорському машзаводі сталася аварія

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, правоохронцями встановлено, що сьогодні о 8.35 на території ПАТ «НКМЗ» біля киснево-компресорного цеху під час проведення ремонтних робіт у каналізаційному колодязі стався спалах газоповітряної суміші.

В результаті аварії від одержаних опіків (95% шкірного покриву, опіки дихальних шляхів) загинув 24-річний газоелектрозварник. Ще один працівник заводу, 57-річний монтажник, з опіками доставлений до міської лікарні.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура міста Краматорська.

Довідка УНІАН. АТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (м. Краматорськ, Донецька обл.) є одним з найбільших в Україні експортерів продукції важкого машинобудування.

74,8319% акцій ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" належать фізичній особі.