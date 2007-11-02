Українці заробляють у п`ять разів менше, ніж європейці

Більше за все в Україні заробляють у Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Про це пише "Дело" з посиланням на дані Держкомстатистики.

З початку поточного року середня заробітна плата українців виросла на 36% і склала за підсумками вересня 1426 гривень на місяць (1,6 долари на годину).

Водночас у Києві платять у середньому три долари на годину. Середня зарплата в столиці — 2400 гривень на місяць.

У Польщі київський рівень оплати праці вважається мінімально дозволеним законом. А в країнах Європейського Союзу цей показник більш ніж у п`ять разів вищий.

По регіонах України рівень зарплат, згідно з даними Держкомстатистики, залишається як і раніше неоднорідним.

Найменше одержують працівники Тернопільської, а також Херсонської, Чернігівської, Волинської і Вінницької областей. Найбільші зарплати в столиці й в індустріальних східних областях.

Лідерами в оплаті праці є Донецька, Дніпропетровська і Запорізька області.

Незважаючи на те, що зростання зарплат в Україні номінально перевищує інфляцію і продовжується третій рік поспіль, у країні не вистачає кваліфікованих робітників, пише газета.

Українська правда