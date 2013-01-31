У день вбивства Зубкова сім’я Павличенків відзначала річницю весілля батьків

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час допиту в суді заявив син засудженого до довічного ув’язнення Дмитра Павличенка його син Сергій.

"21 березня - річниця весілля батьків, тому коли вони повернулись (із магазину, в день вбивства - УНІАН), ми це відмітили, з'їли торт", - сказав С.Павличенко.

С.Павличенко також повідомив, що раніше того ж дня він упав та поранив ногу склом. За його словами, батько обробив йому рану та перев'язав ногу. При цьому матері він про це не сказав. Вночі С.Павличенку стало зле і батько відвіз його до діда, який є працівником соціальних служб. С.Павличенко залишився там до одужання. Через кілька днів його затримала міліція.

На даний час допит С.Павличенка триває.

Як повідомляв УНІАН, Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

По всій Україні пройшли акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. Суд зобов’язав Управління Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області 23 січня об 11.00 доставити підсудних до Апеляційного суду для допиту і дослідження матеріалів справи у частині показів засуджених, які вони надавали у суді першої інстанції.

У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого прокуратури столиці, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.