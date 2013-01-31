Апеляційний суд знову допитує Павличенка-старшого

Як передає кореспондент УНІАН, Павличенків доставлено до суду для розгляду їхньої апеляції на вирок.

Судове засідання розпочав об 11.20 суддя Олександр Дзюба, це на годину пізніше запланованого часу (засідання було заплановане на 10.30 – УНІАН).

Біля будівлі суду зібралось кілька десятків футбольних вболівальників, які підтримують підсудних. Очікується, що під час сьогоднішнього засідання свідчення даватиме С.Павличенко.

На даний час продовжено допит Д.Павличенка.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня 2011 року був убитий суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

По всій Україні пройшли акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. Суд зобов’язав Управління Державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області 23 січня об 11.00 доставити підсудних до Апеляційного суду для допиту і дослідження матеріалів справи у частині показів засуджених, які вони надавали у суді першої інстанції.

У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого прокуратури столиці, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.