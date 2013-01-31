У ВР пропонують відзначити на державному рівні 200-річчя засновника Донецька

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відзначення на державному рівні 200-річчя від дня народження засновника Донецька Джона Джеймса Юза.

Як повідомляє сайт ВР, авторами документа (реєстр. № 2129) є народні депутати Микола Томенко, Олександр Бригинець, Сергій Міщенко та Арсен Аваков.

«Наступний рік має стати роком світоглядного об’єднання українців. Щоб у цьому об’єднанні взяли участь усі регіони України, ми вирішили запропонувати вшанувати на державному рівні у 2014 році 200-річчя від дня народження засновника Донецька Джона Джеймса Юза», - прокоментував М.Томенко.

В своєму проекті депутати пропонують створити відповідний організаційний комітет, розробити та затвердити план необхідних заходів, забезпечити висвітлення творчого спадку діяча в засобах масової інформації, відреставрувати будинок Д.Юза у місті Донецьк та організувати музей у його приміщенні.

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Автори документа зазначають, що Д.Юз увійшов в історію України як людина, яка, покинувши батьківщину, переїхала в степ, де заснувала першу шахту та металургійний завод в Україні. Окрім того, за час своєї діяльності Д.Юз створив місто навколо цих промислових об’єктів, яке до 1923 року носило його ім’я – Юзівка, згодом було перейменовано у Сталіно, а вже потім отримало назву Донецьк. Як відомо, сьогодні це місто є найбільшим індустріальним центром України.

*** Джон Джеймс Юз - британський гірничий інженер родом із Південного Уельсу. У віці 55 років поїхав до Російській Імперії для організації виробництва металу. У 1869 році Юз став засновником першого металургійного заводу кам'яновугільного, залізного й рейкового виробництва на території України.

Завод працював за повним металургійним циклом, тут вперше в Російській імперії було запущено 8 коксових печей, освоєне гаряче дуття. Заснований Юзом комбінат став одним з індустріальних центрів Російської імперії, а потім і України. У 1913 році в Юзівці вироблялось 74% заліза Російської імперії.