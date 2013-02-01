У Ялті зійшов величезний зсув

У Ялті, на території приватного пансіонату «Кримський», сталося обвалення грунту. Як передає прес-служба ТУ МНС України в Криму, об'єм зсуву склав порядку 200-300 кубічних метрів. В наслідок пригоди був пошкоджений водовід пансіонату і електричний кабель, повідомляє Сегодня.

«При розриві кабелю було знеструмлено пансіонат і два дев'ятиповерхових житлових будинки. В даний час проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Загрози життю людей, а також близько розташованим будівлям немає», - повідомляють рятувальники.