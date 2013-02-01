Найбільше українського зерна купує Євросоюз

У 2012 році на ринок ЄС поставлено 7,7 мільйона тонн зерна на суму 1,9 мільярда доларів. Також лідерами за обсягами імпорту українського зерна залишаються Єгипет і Саудівська Аравія. У поточному році Україна планує розширити ринки збуту збіжжя та збільшити обсяги експорту.

Про це сказав Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

«Минулий рік став вкрай успішним для України в плані закріплення на зовнішніх ринках. Тож ми не тільки забезпечили продовольчу безпеку всередині держави, але й змогли закріпити статус надійного партнера. Про це свідчить той факт, що вітчизняні зернові почали активно купувати європейські країни, які ще п’ять років тому сумнівалися в їхній якості. У 2012 році ЄС придбав 7,7 мільйона тонн зерна на суму 1,9 мільярда доларів, ставши найбільшим імпортером українського збіжжя», - зазначив Міністр.

На другому місці за обсягом імпорту вітчизняного зерна знаходиться Єгипет, який купив у минулому році 5,5 мільйона тонн зерна на 1,4 мільярда доларів. На третьому - Саудівська Аравія, до якої експортовано 1,9 мільйона тонн збіжжя на суму 509 мільйонів доларів.

Що ж стосується соняшникової олії, то Україна продовжує посідати перше місце в світі за обсягами її торгівлі. Частка нашої держави на світовому ринку складає 50%. Також Україна забезпечує майже 13% світового експорту кукурудзи, посідаючи 4 місце. За обсягами експорту пшениці - 8 місце, ячменю - 4 місце.