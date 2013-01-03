Азаров уже бачить, що весняна посівна кампанія буде непростою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

”Серйозний поступ потрібен в індустріалізації сільськогосподарського виробництва. Позитивні зрушення в тваринництві треба не просто закріпити, а вивести на новий рівень. Вирощування зернових практично всюди, де є умови, треба здійснювати за передовими індустріальними технологіями. І вже зараз розпочати підготовку до непростої – це вже сьогодні зрозуміло – весняно-польової кампанії”, - сказав Н.Азаров.

Він зазначив, що відповідає за це міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.