На «Турбоатомі» горіла електропідстанція

У Харкові на ВАТ «Турбоатом», яке є одним із найбільших у Східній Європі виробників турбін та турбінного обладнання, сталося загоряння на електропідстанції.

Інформацію про це підтвердив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного територіального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін.

За його даними, повідомлення про загоряння на електропідстанції, розміщеній на території «Турбоатома», надійшло о 16.34. На місце події було направлено 11 пожежних відділень. О 18.04 загоряння було ліквідоване. Площа пожежі склала близько 160 м2.

І.Лупандін підкреслив, що горіло масло в ємностях електропідстанції, яка була збудована 1937 року.

«Цех не горів, горіли тільки масляні ємності підстанції. Підстанція стоїть окремо. Виробництво не припинялося», - сказав він.

І.Лупандін наголосив, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

«Завдяки діям того підрозділу, яке обслуговує та забезпечує безпеку на даному об’єкті, на «Турбоатомі», вони перші прибули, загоряння одразу ж було локалізоване, що сприяло швидкому його гасінню», - зазначив він.

На цей час причини виникнення пожежі та завдані збитки встановлюються.

У прес-службі ВАТ «Турбоатом» подію поки що не коментують. «Офіційних коментарів ми поки що не даємо», - сказали кореспондентові УНІАН у прес-службі заводу.